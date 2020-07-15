Евгений Ковалев: Вячеслав Володин всегда оказывает помощь медикам

15 Июль 2020 2020-07-15T13:05:28+03:00

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Саратовская область получит миллиард рублей. Из них 300 млн рублей будут направлены на то, чтобы погасить долги в системе здравоохранения.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев прокомментировал предстоящее выделение средств.

- На сегодняшний день сфера здравоохранения оказалась в сложной ситуации, в том числе и финансовой. Причиной этому явилась, в том числе, и эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В медицинских учреждениях временно приостановлена плановая госпитализация, диспансеризация и плановые профилактические осмотры. Периодически возникают ситуации по проведению карантинных мероприятий в тех или иных отделениях медицинских учреждений. Все это привело к тому, что доход медицинских учреждений значительно сократился, а рост кредиторской задолженности продолжал расти. Сложившаяся финансовая ситуация может негативно отразиться на работе медицинских учреждений, — отметил он.

Евгений Ковалев высоко оценил поддержку председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в такое сложное для системы здравоохранения время.

- Поддержка председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина очень своевременна и необходима в столь сложное для здравоохранения время. Но в то же время это определенный посыл и сигнал, что в очередной раз Вячеслав Викторович не оставил без внимания сложившуюся ситуацию и вновь оказал помощь. Мы не должны воспринимать это как должное, важно иметь чувство совести. Для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, необходимо разобраться в причинах возникновения долгов и не допускать впредь подобного. Выскажу мнение коллег: сотрудники и руководители лечебных учреждений очень благодарны оказанной спикером помощи, — подчеркнул Евгений Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU