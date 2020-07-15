2020-07-15T13:05:28+03:00
Общество

Евгений Ковалев: Вячеслав Володин всегда оказывает помощь медикам

Депутат областной Думы отметил, что важно разобраться в причинах возникновения долгов у медучреждений
Екатерина Семенова
Поделиться:
Евгений КовалевЕвгений Ковалев
Изменить размер текста:

Саратовская область получит миллиард рублей. Из них 300 млн рублей будут направлены на то, чтобы погасить долги в системе здравоохранения.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев прокомментировал предстоящее выделение средств.

- На сегодняшний день сфера здравоохранения оказалась в сложной ситуации, в том числе и финансовой. Причиной этому явилась, в том числе, и эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В медицинских учреждениях временно приостановлена плановая госпитализация, диспансеризация и плановые профилактические осмотры. Периодически возникают ситуации по проведению карантинных мероприятий в тех или иных отделениях медицинских учреждений. Все это привело к тому, что доход медицинских учреждений значительно сократился, а рост кредиторской задолженности продолжал расти. Сложившаяся финансовая ситуация может негативно отразиться на работе медицинских учреждений, — отметил он.

Евгений Ковалев высоко оценил поддержку председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в такое сложное для системы здравоохранения время.

- Поддержка председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина очень своевременна и необходима в столь сложное для здравоохранения время. Но в то же время это определенный посыл и сигнал, что в очередной раз Вячеслав Викторович не оставил без внимания сложившуюся ситуацию и вновь оказал помощь. Мы не должны воспринимать это как должное, важно иметь чувство совести. Для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, необходимо разобраться в причинах возникновения долгов и не допускать впредь подобного. Выскажу мнение коллег: сотрудники и руководители лечебных учреждений очень благодарны оказанной спикером помощи, — подчеркнул Евгений Ковалев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прожиточный минимум в Саратовской области увеличат
Саратовские банки включились в ипотечную программу с господдержкой
Полиция назвала самые распространенные мошенничества в Саратове
Саратовские исполнители народных песен победили во всероссийском конкурсе
Прокуратура проверит качество саратовских тротуаров
Саратовец отработает собирательство конопли
Полиция рассказала о самом новом способе дистанционного мошенничества в Саратове
Подросток вломился домой в пенсионерке ради тысячи рублей в поселке под Саратовом
Процентная ставка по ипотеке в Саратовской области упала до рекордного минимума
Саратовцы хотят видеть стелу «Город трудовой доблести» на новой набережной
Заключенные СИЗО-1 Саратова собрали средства больному ребенку
Евгений Ковалев: Вячеслав Володин всегда оказывает помощь медикам
Саратовцы спорят в соцсетях о надобности платных парковок
Татьяна Кравцева будет советником губернатора Саратовской области
Холдинг «РЖД» обновил вид электронного билета
Женщина погибла в столкновении легковушки и цистерны на трассе под Саратовом
В Саратове от падения мачты погибла 11-летняя девочка
Ликвидировать последствия урагана в Саратовской области от 14 июля 2020 года планируется сегодня к восьми вечера
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
В Балашове женщина не вышла на субботник, обматерила соседку и получила штраф
Сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области рассказали выпускникам Президентской академии о возможностях трудоустройства
Коронавирус в Саратовской области забрал 48-ю жертву
Полицейского из Энгельса заподозрили в шантаже
Работы «Т Плюс» на Беговой продлятся до 31 июля