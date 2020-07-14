Валерий Радаев о втором этапе снятия ограничений: Саратовская область не готова

14 Июль 2020 2020-07-14T18:49:19+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании координационного совета в правительстве 14 июля отметил, что область пока не готова ко второму этапу выхода из ограничений.

Он заявил об опасности «ковид-нигилизма», легкомысленному отрицанию серьезности заболевания.

- В транспорте люди в масках — редкость, о дистанции говорить бессмысленно, — сказал глава региона.

Валерий Радаев также призвал работодателей проводить разъяснительную причину среди работников и объяснять важность соблюдения мер защиты.

Министре здравоохранения Олег Костин также призвал носить маски. Он считает, что это необходимо хотя бы в общественных местах, несмотря на жару и духоту. Иначе ситуация может ухудшиться, как это произошло в Казахстане.

При этом на Корсовете возник казус: во время доклада о работе Вольской ЦРБ участники обратили внимание, что глава района находится без маски. Губернатор попросил чиновника соблюдать правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU