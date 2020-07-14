2020-07-14T18:39:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В дежурной группе детсада в Балакове выявлен коронавирус

Заболевание бессимптомно протекает у одного из детей
Екатерина Семенова
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Детский сад будет закрытДетский сад будет закрытФото: Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области в дежурной группе детского сада обнаружен коронавирус.

Как заявил на заседании координационного совета губернатор Валерий Радаев отметил, что положительный тест выявлен у одного из детей.

- Теперь более 100 детей не могут посещать этот детсад, а значит родителям приходится менять свои планы и режим, — заявил глава региона. Он отметил также, что в регионе порядка 13 тыс. детей посещают дежурные группы и потребность в местах сохраняется.

Руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что этот детский садик находится в Балакове. Мальчик заразился по контакту в своей семье, его заболевание протекает бессимптомно. Тем не менее были направлены все необходимые предписания, а воспитатели и остальные воспитанники отправлены на обследование.

- Надеюсь, это не приведет к вспышке заболевания в этом учреждении, — заявил министр здравоохранения Олег Костин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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