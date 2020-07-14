Под Энгельсом мужчина развел костер в погребе и погиб

14 Июль 2020 2020-07-14T17:13:41+03:00

Его сына госпитализировали в больницу

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В селе Генеральское Энгельсского района сегодня днем, 14 июля, мужчина погиб, надышавшись дымом.

По предварительным данным, 64-летний гражданин развел костер, чтобы просушить погреб, а 37-летний сын спустился за ним, когда обнаружил отца без сознания.

- Скорую помощь вызвали в 13:09. Спасатели извлекли тело скончавшегося мужчины. Предполагается, что он скончался из-за отравления продуктами горения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

Сына погибшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU