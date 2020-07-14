2020-07-14T17:13:41+03:00
Происшествия

Под Энгельсом мужчина развел костер в погребе и погиб

Его сына госпитализировали в больницу
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Генеральское Энгельсского района сегодня днем, 14 июля, мужчина погиб, надышавшись дымом.

По предварительным данным, 64-летний гражданин развел костер, чтобы просушить погреб, а 37-летний сын спустился за ним, когда обнаружил отца без сознания.

- Скорую помощь вызвали в 13:09. Спасатели извлекли тело скончавшегося мужчины. Предполагается, что он скончался из-за отравления продуктами горения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

Сына погибшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Энгельсом мужчина развел костер в погребе и погиб
Саратовский завод будет выпускать датчики для самолетов «Сухой Суперджет»
Сорван аукцион по строительству дома для переселенцев в Саратове
Администрация Саратова потребовала открыть пляж «Городские пески» в пятницу
В Балакове горят покрышки
В Энгельсе чиновников заставили работать без кондиционера
«Страшно быть туристом»: отдыхающие жалуются на отсутствие туалетов в Петровске
Саратовцев за полгода ждет десять красивых дат для свадеб
На разрушенной автостоянке в Балакове три человека ранены и восемь машин повреждены
В Аркадаке пьяную женщину выгнали из гостей, и она прихватила с собой хозяйский телефон
Шторм разрушил автостоянку и перевернул несколько автомобилей в Балакове
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Через несколько часов Саратов накроет сильный шторм
В Саратовской области уволили министра сельского хозяйства
В Саратове до конца недели сохранится прохладная погода