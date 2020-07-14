2020-07-14T16:47:18+03:00
Общество

Саратовский завод будет выпускать датчики для самолетов «Сухой Суперджет»

В серийное производство уже запущено более 30 новых типов датчиков
Ольга Симонова
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Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени А.И. Глухарева начал производить датчики для российских самолетов.

Как выяснила «КП-Саратов» в Фонде развития промышленности, предприятие разработало и запустило в серийное производство более 30 новых типов высокоточных, высокостабильных датчиков и сигнализаторов для гражданской авиации. Например, для системы кондиционирования, пожарной защиты и многого другого.

Датчики будут стоять на самолетах МС-21, «Сухой Суперджет 100», вертолетах Ми-38, Ми-8.

В год завод сможет изготавливать более 7 тыс. приборов, увеличив свой оборот более чем в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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