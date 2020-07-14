Сорван аукцион по строительству дома для переселенцев в Саратове

14 Июль 2020 2020-07-14T16:38:41+03:00

На его возведение осталось пять месяцев

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В Саратове провалился аукцион по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, завтра, 15 июля, документацию разместят повторно.

Речь идет о строительстве дома на 5-м Динамовском проезде. Его возведение запланирвоано до середины декабры.

- Такая задача по силам организациям, имеющим достаточную материально-техническую базу, оборотные средства и людской ресурс, — заявила заместитель главы администрации Саратова по строительству Ирина Солошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU