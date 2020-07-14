2020-07-14T16:27:27+03:00
Общество

Администрация Саратова потребовала открыть пляж «Городские пески» в пятницу

В противном случае водопользователям могут сменить
Екатерина Семенова
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В мэрии прошло совещание по открытию саратовского пляжаВ мэрии прошло совещание по открытию саратовского пляжа
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В мэрии Саратове прошло совещание с представителями ЗАО «Парк Горького».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, именно эта организация является водопользователем пляжа «Городские пески».

Напомним, 3 июля администрация Саратова официально заявила об открытии пляжа для купания. Однако вскоре выяснилось, что Роспотребнадзор не выдал разрешения. Более того, до сих пор документы от водопользователя не поступили в ведомство на рассмотрение для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.

Заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко потребовал ответа, почему так произошло. Со стороны «Парка Горького» поступило объяснение: Роспотребнадзор не принял результатов проб воды, посчитав их устаревшими. Также представители водопользователя рассказали, что подготовка пляжа к открытию велась с мая. Сейчас он оснащен спасательной вышкой и постом, ГИМС дала разрешение на открытие купального сезона.

На совещании от водопользователей потребовали в кратчайшие сроки собрать все материалы и пробы, чтобы получить заключение Роспотребнадзора.

- Берем точку отсчета для себя, чтобы в пятницу у нас на всех законных основаниях пляж заработал! — сказал Максим Сиденко.

В противном случае, мэрия грозит сменить водопользователя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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