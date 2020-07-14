В Балакове горят покрышки
В Балакове Саратовской области произошел пожар в промзоне.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел по адресу Безымянный проезд, 10.
- Произошло загорание зерноотходов и автомобильных покрышек. Произошло сильное задымление, — пояснили в пресс-службе ведомства.
На место выехали пожарные.
Напомним, Балаково сегодня стал центром разгула стихии: на город обрушился шторм, который причинил немало разрушений.
Пожар в Балакове.
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ИСТОЧНИК KP.RU