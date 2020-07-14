2020-07-14T15:59:21+03:00
Происшествия

В Балакове горят покрышки

Пожар произошел в промзоне [видео]
Екатерина Семенова
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Густой дым в небе над Балаковом от горящих покрышек. Фото соцсетейГустой дым в небе над Балаковом от горящих покрышек. Фото соцсетей
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В Балакове Саратовской области произошел пожар в промзоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел по адресу Безымянный проезд, 10.

- Произошло загорание зерноотходов и автомобильных покрышек. Произошло сильное задымление, — пояснили в пресс-службе ведомства.

На место выехали пожарные.

Напомним, Балаково сегодня стал центром разгула стихии: на город обрушился шторм, который причинил немало разрушений.

Пожар в Балакове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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