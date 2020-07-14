В Энгельсе чиновников заставили работать без кондиционера

14 Июль 2020 2020-07-14T15:42:27+03:00

Он был незаконно установлен на здании культурного наследия

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В Энгельсе Саратовской области на фасаде исторического здания незаконно установили кондиционер.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, сплит-систему на фасаде дома по улице Красноармейская, 12 поставило МКУ «Энгельсская недвижимость».

После проверки прокурор города обратился в суд с иском и потребовал демонтажа конструкции, которая портит вид объекта культурного наследия.

Суд встал на сторону истца и потребовал снять кондиционер. Было открыто исполнительное производство, так как директор МКУ отказался добровольно исполнить требования. В итоге его оштрафовали на 50 тыс. рублей и предупредили об уголовной ответственности. После этого кондиционер был снят.

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ИСТОЧНИК KP.RU