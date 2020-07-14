В Энгельсе чиновников заставили работать без кондиционера
В Энгельсе Саратовской области на фасаде исторического здания незаконно установили кондиционер.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, сплит-систему на фасаде дома по улице Красноармейская, 12 поставило МКУ «Энгельсская недвижимость».
После проверки прокурор города обратился в суд с иском и потребовал демонтажа конструкции, которая портит вид объекта культурного наследия.
Суд встал на сторону истца и потребовал снять кондиционер. Было открыто исполнительное производство, так как директор МКУ отказался добровольно исполнить требования. В итоге его оштрафовали на 50 тыс. рублей и предупредили об уголовной ответственности. После этого кондиционер был снят.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU