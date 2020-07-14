«Страшно быть туристом»: отдыхающие жалуются на отсутствие туалетов в Петровске

14 Июль 2020 2020-07-14T15:32:04+03:00

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Анонимная пара пожаловалась на свой вояж в Петровск – любование красотами города омрачила одна важная проблема.

- Приехали с девушкой, хотели погулять по красивому и тихому городу, нам его так нахвалили. В дороге было жарко, мы выпили много воды и захотели в туалет. Нам сказали, что клозета нет. Стали искать в городе – нам посоветовали идти в рынок, но он оказался уже закрыт, – рассказал мужчина в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Потом пара отправилась на поиски кафе, где можно было бы справить нужду. Заведение нашли, но нужное место оказалось закрытым с табличкой «нет воды».

Второе кафе оказалось на соседней улице и пока туристы нашли, где справить свои потребности, они «прокляли все на свете, девушка даже расплакалась от такого испытания». Пара поела там и поехала обратно.

- Эта ситуация отбила все желание путешествовать по области. Город красивый, места шикарные. Можно сделать хотя бы платный туалет. Интересно, в других городах такое же скотское отношение к гостям? – поинтересовался автор поста.

Он обратился к подписчикам паблика с просьбой рассказать, в какие города можно приехать отдохнуть и не столкнуться с такой проблемой. Пара слышала о местах, которые красивы и интересны, но никто не смог им сказать точно, есть ли там общественный туалет. Повторения такой проблемы явно не хочется.

В комментариях под записью жители региона отметили, что можно поехать в Нижний Новгород, Горный, Балаково. И удивились, почему нельзя справить нужду в кустах, ведь если очень сильно надо, в этом нет ничего зазорного.

Напомним, проблема туалетов есть и в Саратове. Например, общественное место в парке «Липки» выставлено на продажу. Местный житель обратился к мэрии с просьбой выкупить его, чтобы людям во время отдыха было, где справить свои потребности.

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ИСТОЧНИК KP.RU