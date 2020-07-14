2020-07-14T15:02:17+03:00
Общество

Саратовцев за полгода ждет десять красивых дат для свадеб

На одну из них подали 277 заявлений
Ольга Симонова
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Жителей Саратовской области в ближайшие полгода 2020 года ждет несколько красивых дат для свадеб. Об этом сегодня, 14 июля, на конференции в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» рассказала начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

- Одна из красивых дат была 20.06, следующая будет 20.07 — на нее подали 19 заявлений в Дворец бракосочетаний. Также 102 пары поженились в День семьи, любви и верности, 8 июля, — поделилась Пономарева.

«Свадебный бум» ожидается и 8 августа. На эту дату подали 277 заявлений. По словам начальника управления по делам ЗАГС, это связано с тем, что восьмерки ассоциируются у людей с бесконечностью.

Также 19 молодоженов хотят пожениться во Дворце бракосочетаний 20 августа, а на 9 сентября подано 21 заявление.

Юлия Пономарева также отметила, что жених с невестой еще успевают подать заявление на 20 сентября, 10 и 20 октября, 11 ноября, 12 и 19 декабря. В последнюю из этих дат будут проводиться ночные регистрации со сценарием. В том году, допустим, проводили свадьбы в стиле театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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