В Аркадаке пьяную женщину выгнали из гостей, и она прихватила с собой хозяйский телефон

14 Июль 2020 2020-07-14T14:45:43+03:00

После этого она отправилась к другому знакомому бить окна в его доме

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В Аркадаке Саратовской области местную жительницу признали виновной в покушении на грабеж и публичное оскорбление представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 30-летняя женщина уже была судима.

Днем 20 января женщина распивала алкоголь в гостях у семейной пары. Она начала буянить, и хозяева решили ее выставить. Однако на пути к двери женщина попыталась прихватить с собой телефон женщины. Мужчина перехватил ее и отнял имущество.

После этого потерпевшие вызвали полицию. А женщина тем временем пошла к другому знакомому и начал бить стекла у него в доме. Туда прибыли правоохранители и потребовали прекратить. Однако женщина вместо этого грубо и нецензурно обругала оперуполномоченнного.

Суд приговорил гражданку к году ограничения свободы и штрафу семь тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU