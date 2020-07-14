В Аркадаке пьяную женщину выгнали из гостей, и она прихватила с собой хозяйский телефон
В Аркадаке Саратовской области местную жительницу признали виновной в покушении на грабеж и публичное оскорбление представителя власти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 30-летняя женщина уже была судима.
Днем 20 января женщина распивала алкоголь в гостях у семейной пары. Она начала буянить, и хозяева решили ее выставить. Однако на пути к двери женщина попыталась прихватить с собой телефон женщины. Мужчина перехватил ее и отнял имущество.
После этого потерпевшие вызвали полицию. А женщина тем временем пошла к другому знакомому и начал бить стекла у него в доме. Туда прибыли правоохранители и потребовали прекратить. Однако женщина вместо этого грубо и нецензурно обругала оперуполномоченнного.
Суд приговорил гражданку к году ограничения свободы и штрафу семь тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU