2020-07-14T14:45:43+03:00
Происшествия

В Аркадаке пьяную женщину выгнали из гостей, и она прихватила с собой хозяйский телефон

После этого она отправилась к другому знакомому бить окна в его доме
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Аркадаке Саратовской области местную жительницу признали виновной в покушении на грабеж и публичное оскорбление представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 30-летняя женщина уже была судима.

Днем 20 января женщина распивала алкоголь в гостях у семейной пары. Она начала буянить, и хозяева решили ее выставить. Однако на пути к двери женщина попыталась прихватить с собой телефон женщины. Мужчина перехватил ее и отнял имущество.

После этого потерпевшие вызвали полицию. А женщина тем временем пошла к другому знакомому и начал бить стекла у него в доме. Туда прибыли правоохранители и потребовали прекратить. Однако женщина вместо этого грубо и нецензурно обругала оперуполномоченнного.

Суд приговорил гражданку к году ограничения свободы и штрафу семь тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Энгельсом мужчина развел костер в погребе и погиб
Саратовский завод будет выпускать датчики для самолетов «Сухой Суперджет»
Сорван аукцион по строительству дома для переселенцев в Саратове
Администрация Саратова потребовала открыть пляж «Городские пески» в пятницу
В Балакове горят покрышки
В Энгельсе чиновников заставили работать без кондиционера
«Страшно быть туристом»: отдыхающие жалуются на отсутствие туалетов в Петровске
Саратовцев за полгода ждет десять красивых дат для свадеб
На разрушенной автостоянке в Балакове три человека ранены и восемь машин повреждены
В Аркадаке пьяную женщину выгнали из гостей, и она прихватила с собой хозяйский телефон
Шторм разрушил автостоянку и перевернул несколько автомобилей в Балакове
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Через несколько часов Саратов накроет сильный шторм
В Саратовской области уволили министра сельского хозяйства
В Саратове до конца недели сохранится прохладная погода