В Саратове до конца недели сохранится прохладная погода
Температура снизится на 5-7 градусов, поднимется сильный ветер
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В Саратовской области на текущей неделе ожидается комфортная летняя погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, в период с 15 по 19 июля в регионе температура днем составит +27...+32 градусов. В четверг +25...+30, а в пятницу и на выходных +26...+31. Ночью ожидается +13...+18 градусов.
На территории области ожидаются небольшие локальные дожди. С наступлением холодного фронта усилится ветер до 22-30 м/c.
Температура воды в Волге +23,6 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU