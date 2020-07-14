В Саратове до конца недели сохранится прохладная погода

14 Июль 2020 2020-07-14T13:12:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на текущей неделе ожидается комфортная летняя погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, в период с 15 по 19 июля в регионе температура днем составит +27...+32 градусов. В четверг +25...+30, а в пятницу и на выходных +26...+31. Ночью ожидается +13...+18 градусов.

На территории области ожидаются небольшие локальные дожди. С наступлением холодного фронта усилится ветер до 22-30 м/c.

Температура воды в Волге +23,6 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU