В перевернувшейся иномарке в Балакове пострадали женщина и ребенок
В ГИБДД Саратовской области сообщили подробности аварии в Балакове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, ДТП случилось в 16 часов напротив дома №78«а» по Саратовскому шоссе.
Столкнулись Hyundai и Renault. Пострадали 26-летняя женщина-водитель и 4-летняя пассажирка из последнего авто. Они были госпитализированы.
ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU