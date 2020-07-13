2020-07-13T19:28:33+03:00
Происшествия

В перевернувшейся иномарке в Балакове пострадали женщина и ребенок

Обе были госпитализированы
Екатерина Семенова
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В ДТП пострадали женщина и ребенок. Фото соцсетейВ ДТП пострадали женщина и ребенок. Фото соцсетей
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В ГИБДД Саратовской области сообщили подробности аварии в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, ДТП случилось в 16 часов напротив дома №78«а» по Саратовскому шоссе.

Столкнулись Hyundai и Renault. Пострадали 26-летняя женщина-водитель и 4-летняя пассажирка из последнего авто. Они были госпитализированы.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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