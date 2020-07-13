На Саратовском шоссе в Балакове после ДТП опрокинулась иномарка

13 Июль 2020 2020-07-13T17:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области сегодня, 13 июля, опрокинулась иномарка.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на Саратовском шоссе. Предполагается, что после столкновения Kia Rio перевернулась.

О пострадавших неизвестно, однако на месте работает скорая помощь.

Фото из соцсетей

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU