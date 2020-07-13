На Саратовском шоссе в Балакове после ДТП опрокинулась иномарка
На месте работает «скорая»
Фото из соцсетей
Изменить размер текста:
В Балакове Саратовской области сегодня, 13 июля, опрокинулась иномарка.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на Саратовском шоссе. Предполагается, что после столкновения Kia Rio перевернулась.
О пострадавших неизвестно, однако на месте работает скорая помощь.
Фото из соцсетей
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU