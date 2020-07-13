2020-07-13T17:49:32+03:00
Происшествия

На Саратовском шоссе в Балакове после ДТП опрокинулась иномарка

На месте работает «скорая»
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Балакове Саратовской области сегодня, 13 июля, опрокинулась иномарка.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на Саратовском шоссе. Предполагается, что после столкновения Kia Rio перевернулась.

О пострадавших неизвестно, однако на месте работает скорая помощь.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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