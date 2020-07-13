2020-07-13T17:08:41+03:00
Общество

Олег Костин о второй волне коронавируса: если не будем носить маски, то можно вызвать всплеск заболеваемости

Министр призвал не пренебрегать масочным режимом
Екатерина Семенова
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Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской областиОлег Костин, министр здравоохранения Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин призвал жителей не пренебрегать масками в общественных местах.

Он считает, что «расслабленность» населения в этом вопрос может спровоцировать вторую волну коронавируса.

- С наступлением летнего периода и с постепенной отменой ограничительных мероприятий саратовцы в определенном смысле «расслабились» и отказались от значительной части санитарно-гигиенических мер. В итоге это серьезно повлияло на темпы заболеваемости и отодвинуло переход региона на второй этап отмены ограничений. В настоящее время крайне важно удержать темп выхода из эпидемиологического кризиса и максимально сдержать дальнейшее распространение опасной инфекции, — заявил глава Минздрава.

В качестве негативного примера он привел Казахстан, где вторая волна заболевания проходит с тяжелыми последствиями.

- Сегодня наша задача — не допустить аналогичной ситуации у нас. Выбор простой: либо мы соблюдаем индивидуальный масочный режим, либо все вместе подвергаем себя смертельной опасности и, как следствие, возвращаемся к режиму карантина, — сказал Олег Костин.

Министр отметил, что в летнюю жару действительно сложно носить маску. Однако ее следует надевать хотя бы в магазинах, общественном транспорте и другом месте массового пребывания людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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