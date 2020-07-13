Вечером в Саратов зайдет боевая техника

13 Июль 2020 2020-07-13T16:31:12+03:00

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По улицам Саратова сегодня, 13 июля, пройдет боевая техника.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, так возвращаются домой представители Саратовского областного отделения «Боевого братства», участники бронепробега «Дорога Мужества».

- После 20:00 бронетехника будет въезжать в город со стороны Заводского района. Планируется остановка у памятника воинам-водителям. Затем боевые машины пройдут по дороге Дружбы, проедут мимо вокзала до проспекта 50 лет Октября и завершат свой путь на базе «Боевого братства» в районе 3-ей Дачной, — рассказал министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

В бронепробеге «Дорога Мужества» приняли участие «Тигр» и БТР из Саратовской области. Всего в колонне прошли 19 боевых машин из разных регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU