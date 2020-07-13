Двое парней до смерти забили дворника в Вольске

13 Июль 2020 2020-07-13T16:16:23+03:00

Один из обвиняемых скрылся от следствия и объявлен в розыск [фото]

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В Вольске Саратовской области следователи на месте проверили показания 25-летнего парня, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, еще один обвиняемый, 24-летний парень, сейчас скрывается от следствия и объявлен в розыск.

Напомним, тело 46-летнего мужчины было найдено рано утром 8 июля в лесополосе вблизи кафе на улице Разина в Вольске.

По версии следствия, между 5 и 6 утра на него напали двое местных жителей. Они заметили работника службы благоустройства и завязали с ним ссору по незначительному поводу. Молодые люди жестоко избили его руками и ногами, заставили его плавать, а после этого снова избили. Когда злоумышленники ушли, пострадавший скончался. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

25-летний задержанный признал вину и на месте показал, как он с сообщником издевался над пострадавшим. Он взят под стражу. Расследование продолжается.

Обвиняемый на месте показал, как бил человекаФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU