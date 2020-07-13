В Саратове за три ночи поймали 12 пьяных водителей

13 Июль 2020 2020-07-13T15:49:21+03:00

Пять из них отказались пройти освидетельствование

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За три ночи 9, 10 и 11 июля, инспекторы ГИБДД поймали 12 пьяных водителей на улицах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, из них семеро были в состоянии опьянения, а еще пятеро отказались пройти медицинское освидетельствование.

В рейдах «Нетрезвый водитель» приняли участие 32 сотрудника ГИБДД и 16 единиц транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU