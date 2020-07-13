Младенец упал из окна пятого этажа в Вольске
В Вольске Саратовской области младенец выпал из окна.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, 1,5-годовалая девочка находится в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас мылашка находится в районной больнице. В Вольск отправлена бригада санитарной авиации. Специалисты должны решить, можно лы пострадавшую доставить в Саратов.
По предварительной версии, девочка выпала из окна пятого этажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU