Младенец упал из окна пятого этажа в Вольске

13 Июль 2020 2020-07-13T15:35:39+03:00

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В Вольске Саратовской области младенец выпал из окна.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, 1,5-годовалая девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас мылашка находится в районной больнице. В Вольск отправлена бригада санитарной авиации. Специалисты должны решить, можно лы пострадавшую доставить в Саратов.

По предварительной версии, девочка выпала из окна пятого этажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU