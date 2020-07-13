Труп мужчины найден в канаве рядом с моргом Энгельса

13 Июль 2020 2020-07-13T15:01:18+03:00

Тело найдено около бетонной стены Фото: СУ СКР по Саратовской области

Человек умер несколько недель назад [фото]

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В Энгельсе Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено днем 13 июля. Труп лежал в полузатопленной канаве рядом с бетонным забором на улице Химиков. Примерно в 30 метрах от здания городского морга.

В 30 метрах находится моргФото: СУ СКР по Саратовской области

Тело нашел местный дворник. Сейчас личность погибшего уточняется. На вид ему 40-50 лет. Предварительно установлено, что он умер около 2-3 недель назад, причем признаков насильственной смерти не обнаружено.

Труп нашел дворникФото: СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU