2020-07-13T14:20:01+03:00
Общество

Самовольным врезчикам в водовод придется заплатить крупные штрафы

ООО «КВС» проводит проверки в частном секторе
Екатерина Семенова
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В Саратове специалисты ООО «КВС» регулярно проводят инвентаризацию сетей водоснабжения и водоотведения в частном секторе.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, выявляются случаи незаконного подключения домовладельцев к централизованным коммуникациям.

Так, на прошлой неделе специалисты «КВС» отключили самовольную врезку из дома №7 по улице Самойловская. Был составлен акт о незаконном подключении, труба опломбирована, а нарушителям грозит штраф. Если пломба будет сорвана, то гражданину назначат еще один штраф.

Еще по трем адресам инспекторы проверили ранее поставленные пломбы и составили акты, что они целы.

- Незаконные подключения приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды, нарушению гидравлического режима работы сетей, а также могут ухудшить качество водоснабжения добросовестных потребителей услуг. Так, например, сотрудники инспекции часто выявляют врезки в водопроводные коммуникации частных соседних строений коттеджных поселков в Усть-Курдюмском направлении, при этом, пропускная способность водопроводных вводов в конкретный дом не позволяет обеспечить ресурсом несколько зданий, в домах наблюдается снижение напора, особенно в летний период, когда жители поливают огород, либо наполняют бассейны. Обращаем внимание жителей, что подключаться к системе водоснабжения можно только в строгом соответствии с техническими условиями в установленную точку подключения, тогда многих проблем удастся избежать, — заявили в ООО «КВС».

Нарушителям выставляется счет за потребленные ресурсы за три предыдущих месяца, согласно пропускной способности трубопровода. Например, при подключении к водоводу d25 плата составит 100 тыс. рублей. При этом врезку отключат, а возобновление подачи ресурса на объект будет возможно только после оформления подключения в установленном законом порядке.

Получить консультацию по оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по адресу: ул. Советская, 10. Время работы: пн-пт — с 08:00 до 17:00, сб — с 09:00 до 13:00. Телефон: 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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