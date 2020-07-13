СГЮА улучшила позиции в рейтинге юридических вузов России
Саратовская государственная юридическая академия улучшила позиции в рейтинге юридических вузов России.
Исследование было проведено специалистами портала SuperJob за 2020 год.
В 2019 году СГЮА занимала 12 место, а сейчас переместилась на 11. Для составления рейтинга учитывалась средняя зарплата выпускников вуза в Москве, набранные баллы на ЕГЭ и процент выпускников, остающихся в регионе.
В исследовании приняли участие 57 вузов страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU