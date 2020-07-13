СГЮА улучшила позиции в рейтинге юридических вузов России

13 Июль 2020 2020-07-13T13:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовская государственная юридическая академия улучшила позиции в рейтинге юридических вузов России.

Исследование было проведено специалистами портала SuperJob за 2020 год.

В 2019 году СГЮА занимала 12 место, а сейчас переместилась на 11. Для составления рейтинга учитывалась средняя зарплата выпускников вуза в Москве, набранные баллы на ЕГЭ и процент выпускников, остающихся в регионе.

В исследовании приняли участие 57 вузов страны.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU