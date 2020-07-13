Мужчина четыре дня сексуально издевался над 11-летней девочкой в Саратовской области
В Саратовской области в суд направлено уголовное дело о сексуальном насилии по отношению к ребенку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент совершения преступления, в октябре 2018 года, девочке было 11 лет.
По версии следствия, в поселке Лысые Горы с 4 по 8 октября 46-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы. Девочка решилась рассказать маме о случившемся только в 2020 году. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что ребенок говорит правду.
Сейчас мужчина взят под стражу. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU