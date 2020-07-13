В Саратовской области 1016 медиков заразились коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T12:50:29+03:00

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В Саратовской области зарегистрировано 1016 медработников, заразившихся коронавирусом. Из них более полутора сотен подхватили вирус на работе.

Более 80 полностью выздоровели или не имели симптомов. Выплаты 132 человека на 9 млн рублей получили, документы остальных в работе. Об этом в ходе брифинга 13 июля рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

- Безусловно, медработники - та категория людей, которые с самого первого дня в группе риска.

Есть рост заболеваемости среди них в последнее время. Ранее был некоторый дефицит средств индивидуальной зашиты. Но тогда не было заболеваемости работников в ковидных госпиталях, а сейчас есть. Хотя медработники сегодня обеспечены всеми средствами защиты. Они продолжают ездить на работу, контактировать с людьми в бессимптомной форме. Это все отражается на них. В каждом случае заражения проходит расследование, как именно это произошло, - рассказал Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU