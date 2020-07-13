2020-07-13T12:53:22+03:00
Общество

В Саратове до сих пор не поданы документы на открытие городского пляжа

Документы на открытие пляжа «Городские пески» до сих пор не поданы в Роспотребнадзор
Екатерина Семенова
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Саратовского пляжа до сих пор нет в списке разрешенных для купанияСаратовского пляжа до сих пор нет в списке разрешенных для купанияФото: Александр Уриевский
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Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Саратовской области Галина Архипова на брифинге 13 июля заявила, что городской пляж в Саратове пока не получил разрешительных документов.

Водопользователь, т.е. арендатор пляжа «Городские пески», должен подать заявку на проведение проверки, после которой может получить разрешение на купание там людей, до тех он может функционировать только как солярий.

- На сегодня Рспотребнадзором выдано шесть положительных заключений. «Городских песков» среди них нет. Еще в Роспотребнадзор подано 59 документов на открытие пляжей. От «Городских песков» документы на рассмотрение не поступили, - заявила Галина Архипова.

Напомним, ранее мэрия заявила об открытии пляжа, но потом пришлось извиняться - выяснилось, что документов на водопользование арендатор не подготовил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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