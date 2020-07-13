В Саратове родились четыре младенца с коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T12:58:18+03:00

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В Саратовской области с начала пандемии было инфицировано 54 беременных. Уже принято 25 родов у женщин, сдавших положительный тест на COVID-19. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- 54 беременных инфицированы, шесть из них сейчас находятся в стационаре. Нет ни одной беременной в тяжелом состоянии, все они готовятся стать мамами.

За все время принято 26 родов у зараженных коронавирус женщин. Родилось 26 детей, из них у четверых был подтвержден коронавирус. Но все уже выздоровели, тяжелых не было среди детей, - рассказал Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU