Пострадавшие от пандемии бизнесмены получат премию «Делай на 100»

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В Саратове завершен прием заявок на премию «Делай на 100».
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы — Центр предпринимательства «Мой бизнес», Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области, — с 22 июня по 12 июля было подано 113 заявок от организаций, наиболее пострадавших во время пандемии.
Победа в конкурсе позволит предпринимателям получить по 100 тыс. рублей на рекламную кампанию. Организаторы в течение двух недель проверят поступившие заявки, оценят презентации, которые им прислали, и выберут наиболее достойных.
Участники разделены по номинациям:
- розничная торговля непродовольственными товарами;
- общественное питание;
- активный отдых, спорт, развлечения, туризм;
- услуги красоты и здоровья; иное (автоперевозки, производство изделий народных промыслов; оказание бытовых услуг, услуг дополнительного образования и СМИ).
В этот раз премию получат именно пострадавшие от пандемии бизнесмены. Ранее конкурс проходил уже три раза: в сентябре 2019 года, январе и мае 2020 года.
Премия «Делай на 100» вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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