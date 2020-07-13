Пострадавшие от пандемии бизнесмены получат премию «Делай на 100»

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В Саратове завершен прием заявок на премию «Делай на 100».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы — Центр предпринимательства «Мой бизнес», Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области, — с 22 июня по 12 июля было подано 113 заявок от организаций, наиболее пострадавших во время пандемии.

Победа в конкурсе позволит предпринимателям получить по 100 тыс. рублей на рекламную кампанию. Организаторы в течение двух недель проверят поступившие заявки, оценят презентации, которые им прислали, и выберут наиболее достойных.

Участники разделены по номинациям:

- розничная торговля непродовольственными товарами;

- общественное питание;

- активный отдых, спорт, развлечения, туризм;

- услуги красоты и здоровья; иное (автоперевозки, производство изделий народных промыслов; оказание бытовых услуг, услуг дополнительного образования и СМИ).

В этот раз премию получат именно пострадавшие от пандемии бизнесмены. Ранее конкурс проходил уже три раза: в сентябре 2019 года, январе и мае 2020 года.

Премия «Делай на 100» вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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