Пенсионерам рекомендуют оставаться на самоизоляции в Саратове еще две недели

13 Июль 2020 2020-07-13T10:38:40+03:00

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В Саратовской области рекомендовано продлить режим самоизоляции еще на две недели — до 26 июля.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, это распространяется на граждан старше 65 лет, которые трудятся на работающих предприятиях.

Руководителям таких организаций рекомендовано продлить режим самоизоляции для тех, кто находится в группе риска, то есть лицам старше 65 лет и тем, у кого имеются хронические заболевания: сахарный диабет, болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Для них рекомендовано установить посменный режим работы, возможность удаленной деятельности. Кроме того на предприятиях должен соблюдаться масочный и дезинфекционный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU