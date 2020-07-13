На даче в Саратове мужчина пытался сжечь труп соседа

13 Июль 2020 2020-07-13T11:32:39+03:00

Он забил его кулаками во время ссоры

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В Саратове вынесен приговор по делу о смерти 61-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и последующей смерти человека признан его 53-летний сосед по даче.

Суд установил, что 5 марта мужчины распивали алкоголь в СНТ за Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова. Они поссорились, и младший несколько раз ударил кулаком в грудь и по голове старшего. Через некоторое время тому стало плохо и он умер на месте.

Злоумышленник никому не сообщил о смерти соседа, а 7 марта поджег его дачу вместе с телом. Для этого он включил обогреватель и закрыл его вещами, чтобы они загорелись. Однако сторож СНТ заметила пожар и обнаружила труп.

Злоумышленник пытался сжечь дачу вместе с трупомФото: СУ СКР по Саратовской области

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Гражданин признал свою винуФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU