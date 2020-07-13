Мотоциклист не уступил дорогу авто и погубил пассажира на трассе под Саратовом

13 Июль 2020 2020-07-13T09:58:49+03:00

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Ночью на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград насмерть случилось ДТП с мотоциклом и иномаркой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 00:35 на 281-м километре.

По предварительной версии, 36-летний мотоциклист на ИЖ не уступил дорогу автомобилю Nissan Qashqai. В итоге водитель мотоцикла госпитализирован, а 35-летний пассажир погиб на месте.

Мотоциклист не уступил дорогу автомобилю. Фото ГИБДД по Саратовской области

Госавтоинспекция призывает водителей мотоциклов неукоснительно соблюдать ПДД. В частности: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию, не выезжать на встречную полосу при обгоне, а также не пытаться проехать между машинами в плотном потоке транспорта. Также следует включать поворотники, чтобы предупреждать остальных участников движения о предстоящем маневре.

Мотоциклистов просят не нарушать правила дорожного движения. Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU