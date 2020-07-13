2020-07-13T09:58:49+03:00
Происшествия

Мотоциклист не уступил дорогу авто и погубил пассажира на трассе под Саратовом

Авария произошла ночью [фото]
Екатерина Семенова
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Мотоциклист госпитализирован, пассажир погиб. Фото ГИБДД по Саратовской областиМотоциклист госпитализирован, пассажир погиб. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Ночью на трассе СызраньСаратовВолгоград насмерть случилось ДТП с мотоциклом и иномаркой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 00:35 на 281-м километре.

По предварительной версии, 36-летний мотоциклист на ИЖ не уступил дорогу автомобилю Nissan Qashqai. В итоге водитель мотоцикла госпитализирован, а 35-летний пассажир погиб на месте.

Мотоциклист не уступил дорогу автомобилю. Фото ГИБДД по Саратовской области

Мотоциклист не уступил дорогу автомобилю. Фото ГИБДД по Саратовской области

Госавтоинспекция призывает водителей мотоциклов неукоснительно соблюдать ПДД. В частности: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию, не выезжать на встречную полосу при обгоне, а также не пытаться проехать между машинами в плотном потоке транспорта. Также следует включать поворотники, чтобы предупреждать остальных участников движения о предстоящем маневре.

Мотоциклистов просят не нарушать правила дорожного движения. Фото ГИБДД по Саратовской области

Мотоциклистов просят не нарушать правила дорожного движения. Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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