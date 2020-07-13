За сутки 89 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T09:35:33+03:00

Всего в регионе 7 689 случаев заболевания

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Новые случаи коронавируса выявлены в Саратовской области по данным оперативного штаба, на утро 13 июля их зарегистрировано 89.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, большая часть приходится на Саратов — 36. Еще 15 случаев — в Энгельсском районе, в Вольском — пять, в остальных по четыре и менее.

Среди зараженных пятеро детей до 14 лет и 36 человек старше 60 лет.

За все время пандемии в области зарегистрировано 7 689 заболевших. Выздоровели на сегодняшний день уже 4 241.

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ИСТОЧНИК KP.RU