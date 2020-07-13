За сутки 89 жителей Саратовской области заразились коронавирусом
Новые случаи коронавируса выявлены в Саратовской области по данным оперативного штаба, на утро 13 июля их зарегистрировано 89.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, большая часть приходится на Саратов — 36. Еще 15 случаев — в Энгельсском районе, в Вольском — пять, в остальных по четыре и менее.
Среди зараженных пятеро детей до 14 лет и 36 человек старше 60 лет.
За все время пандемии в области зарегистрировано 7 689 заболевших. Выздоровели на сегодняшний день уже 4 241.
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ИСТОЧНИК KP.RU