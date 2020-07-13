Пьяный дебошир умер после ссоры с жильцом дома в поселке под Саратовом
В поселке Красный Октябрь под Саратовом следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело с травмами головы было найдено у дома по улице Нефтяников 9 июля.
Следствие полагает, что в этот день компания из трех приятелей распивала алкоголь на улице Нефтяников. Двое 46-летних мужчин поссорились и подрались. Немного позже один из жильцов дома, 22-летний парень, заделал замечание пьяным гражданам, потребовав убрать за собой беспорядок. В ответ на это один из них начал ругаться и вновь затеял ссору.
Парень ударил его кулаком по голове, от чего тот упал, ударился о землю и умер.
Следователям предстоит выяснить, от чьих именно ударов у мужчины появились травмы, и какие из них стали смертельными. После этого будет дана юридическая оценка действиям всех участников конфликта.
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ИСТОЧНИК KP.RU