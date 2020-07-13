2020-07-13T09:13:12+03:00
Общество

Саратовцы привели в дежурные группы детсадов 4496 детей

Их пустили в 162 учреждения
Дарья Вострикова
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На сегодняшний день, 13 июля, в 162 детсадах Саратова работают 445 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели туда 4496 детей.

Сначала малышам измерили температуру, а потом пустили в учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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