Саратовцы привели в дежурные группы детсадов 4496 детей

13 Июль 2020 2020-07-13T09:13:12+03:00

Их пустили в 162 учреждения

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На сегодняшний день, 13 июля, в 162 детсадах Саратова работают 445 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели туда 4496 детей.

Сначала малышам измерили температуру, а потом пустили в учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU