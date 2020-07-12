Саратовская область получит 1 млрд рублей на здравоохранение и строительство
Сегодня, 12 июля, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появилась информация о денежных средствах, которые в ближайшее время получит Саратовская область.
На погашение долгов в системе здравоохранения региона направят 300 млн рублей, 365 млн рублей — на первый этап программы ремонта тротуаров в Саратове рядом с объектами соцсферы, 88 млн рублей на завершение строительства школы в Тепловке Новобурасского района, 70 млн рублей на финансирование программы сноса и вывоза аварийных домов в Саратове. На второй этап капитального ремонта школы в Перелюбе — 65 млн рублей, на строительство ледовой арены в Саратове — 57 млн рублей, ремонт разрушенного участка старой набережной в Саратове — 20 млн рублей, проектирование реконструкции аэроклуба имени Ю.А.Гагарина в Дубках — 5 млн рублей, строительство нового приюта для бездомных животных в Заводском районе Саратова — 30 млн рублей.
Об этом стало известно от помощников Вячеслава Володина.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU