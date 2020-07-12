2020-07-12T17:07:57+03:00
Общество

Саратовская область получит 1 млрд рублей на здравоохранение и строительство

Средства в ближайшее время поступят в регион
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 июля, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появилась информация о денежных средствах, которые в ближайшее время получит Саратовская область.

На погашение долгов в системе здравоохранения региона направят 300 млн рублей, 365 млн рублей — на первый этап программы ремонта тротуаров в Саратове рядом с объектами соцсферы, 88 млн рублей на завершение строительства школы в Тепловке Новобурасского района, 70 млн рублей на финансирование программы сноса и вывоза аварийных домов в Саратове. На второй этап капитального ремонта школы в Перелюбе — 65 млн рублей, на строительство ледовой арены в Саратове — 57 млн рублей, ремонт разрушенного участка старой набережной в Саратове — 20 млн рублей, проектирование реконструкции аэроклуба имени Ю.А.Гагарина в Дубках — 5 млн рублей, строительство нового приюта для бездомных животных в Заводском районе Саратова — 30 млн рублей.

Об этом стало известно от помощников Вячеслава Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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