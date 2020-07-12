МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозах и возможном граде

12 Июль 2020 2020-07-12T16:07:18+03:00

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Завтра, 12 июля, в Саратовской области ожидается гроза, при ней порывы восточного ветра достигнут 18-23 м/с. В некоторых районах будут ливни и град.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, днем и ночью 13 июля местами в регионе пройдут грозы и ливни, возможен град.

При непогоде ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU