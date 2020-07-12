МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозах и возможном граде
Будет дуть сильный ветер
Изменить размер текста:
Завтра, 12 июля, в Саратовской области ожидается гроза, при ней порывы восточного ветра достигнут 18-23 м/с. В некоторых районах будут ливни и град.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, днем и ночью 13 июля местами в регионе пройдут грозы и ливни, возможен град.
При непогоде ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU