Под Саратовом водитель ВАЗа улетел в кювет и погиб
Мужчина потерял управление
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Сегодня, 12 июля, около 11:00 на 565 км трассы у поселка Карепанов Озинского района произошло смертельное ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 65-летний водитель ВАЗ-2115 потерял управление, улетел в кювет и скончался.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU