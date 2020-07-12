Под Саратовом водитель ВАЗа улетел в кювет и погиб

12 Июль 2020 2020-07-12T16:03:16+03:00

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Сегодня, 12 июля, около 11:00 на 565 км трассы у поселка Карепанов Озинского района произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 65-летний водитель ВАЗ-2115 потерял управление, улетел в кювет и скончался.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU