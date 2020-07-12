Спасатели вытащили из Волги утонувшего накануне мужчину
Его нашли в районе дач Пески
Изменить размер текста:
Сегодня, 12 июля, водолазы Облспаса обнаружили в Волге тело утонувшего вчера 39-летнего мужчины. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Его нашли в судоходном канале в районе дач Пески в Балакове, на глубине 15 метров в 200 метрах от берега.
Труп передали следователям, обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU