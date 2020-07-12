Спасатели вытащили из Волги утонувшего накануне мужчину

12 Июль 2020 2020-07-12T15:30:21+03:00

Его нашли в районе дач Пески

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Сегодня, 12 июля, водолазы Облспаса обнаружили в Волге тело утонувшего вчера 39-летнего мужчины. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Его нашли в судоходном канале в районе дач Пески в Балакове, на глубине 15 метров в 200 метрах от берега.

Труп передали следователям, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU