2020-07-12T15:30:21+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили из Волги утонувшего накануне мужчину

Его нашли в районе дач Пески
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 июля, водолазы Облспаса обнаружили в Волге тело утонувшего вчера 39-летнего мужчины. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Его нашли в судоходном канале в районе дач Пески в Балакове, на глубине 15 метров в 200 метрах от берега.

Труп передали следователям, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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