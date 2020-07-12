Под Марксом утонул пьяный пенсионер
Сегодня, 12 июля, на несанкционированном пляже на реке Волчок села Зоркино Марксовского района произошла трагедия. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Вдоль берега плавал пьяный 62-летний мужчина, который захлебнулся водой и утонул.
Очевидцы вытащили пострадавшего без сознания. Сотрудники Облспаса провели реанимацию, но это не помогло. Скорая помощь констатировала смерть пенсионера, его родственникам оказали психологическую помощь.
На месте также работают следователи, полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU