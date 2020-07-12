Под Марксом утонул пьяный пенсионер

12 Июль 2020 2020-07-12T14:58:23+03:00

Мужчина плавал у берега и захлебнулся

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Сегодня, 12 июля, на несанкционированном пляже на реке Волчок села Зоркино Марксовского района произошла трагедия. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Вдоль берега плавал пьяный 62-летний мужчина, который захлебнулся водой и утонул.

Очевидцы вытащили пострадавшего без сознания. Сотрудники Облспаса провели реанимацию, но это не помогло. Скорая помощь констатировала смерть пенсионера, его родственникам оказали психологическую помощь.

На месте также работают следователи, полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU