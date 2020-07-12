2020-07-12T14:17:18+03:00
Происшествия

В Саратове из окна дома чуть не выпала психически неуравновешенная пенсионерка

На место прибыли спасатели
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 июля, из окна десятого этажа дома №9а на улице Батавина чуть не выпала 74-летняя женщина. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Ее увидела соседка в тот момент, когда женщина уже подошла к краю окна и смотрела вниз. Она же и вызвала экстренные службы.

Сотрудники городской и областной служб спасения развернули куб жизни, но к их приезду гражданка вернулась обратно в квартиру и открыла им дверь.

Пенсионерка состоит на учете у психиатра, но почему-то перестала принимать лекарства, которые ей прописали.

На месте также работала полиция, психбригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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