Жители Саратовской области смогут задать вопросы УФСИН во вторник
Во вторник, 14 июля, УФСИН по Саратовской области проведет прямую линию.
В ней примут участие помощник начальника УФСИН России по Саратовской области по соблюдению прав человека в УИС полковник внутренней службы Ирина Миронова и сотрудники отдела специального учета территориального органа.
Задать свой вопрос можно будет с 12:00 до 13:00 по телефону: 8(8452)67-55-24.
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ИСТОЧНИК KP.RU