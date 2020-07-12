Центр и Ленинский район Саратова остались без воды

12 Июль 2020 2020-07-12T11:33:34+03:00

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Сегодня, 12 июля, ориентировочно до 18:00 без воды остались жители Пристанской улицы на участке от Вольской до Чапаева, 1-го Магнитного проезда.

До 20:00 — нечетная сторона улицы Горького и четная сторона Вольской от проспекта Кирова до Сакко и Ванцетти, четная сторона Сакко и Ванцетти от Горького до Вольской, Дзержинского от Вольской до Горького, Ипподромная улица 5-22.

Водоснабжение вернут по окончанию работ на коммуникациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU