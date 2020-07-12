В Аткарске спасатели вытащили пьяного мужчину из реки

12 Июль 2020 2020-07-12T11:31:16+03:00

У гражданина не получалось самому выбраться из воды

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Сегодня, 12 июля, сотрудники Облспаса помогли 46-летнему пьяному мужчине выбраться из реки Аткара в Аткарске.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, сообщение об этом поступило в 8:45.

Гражданина вытащили на берег, помощь врачей ему не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU