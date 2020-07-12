В Аткарске спасатели вытащили пьяного мужчину из реки
У гражданина не получалось самому выбраться из воды
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Сегодня, 12 июля, сотрудники Облспаса помогли 46-летнему пьяному мужчине выбраться из реки Аткара в Аткарске.
Как рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, сообщение об этом поступило в 8:45.
Гражданина вытащили на берег, помощь врачей ему не понадобилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU