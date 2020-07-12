12 Июль 2020 2020-07-12T11:04:11+03:00

Местные жители в день города попросили мэра решить проблему дорог и ветхих домов

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Сегодня, 12 июля, Саратову исполнилось 430 лет.

- У города официальный день рождения — в 1950 году была заложена крепость князем Григорием Засекиным и боярином Федором Туровым, которая в последующем и трансформируется сначала в крупныи купеческии город, а затем в современныи областнои центр, — написал глава Саратова Михаил Исаев в своем профиле в соцсети Instagram.

Он отметил, что когда эпидемиологическая обстановка нормализуется, в сентябре город отметит юбилей.

В комментариях под записью местные жители обратились к мэру с просьбой решить проблемы города.

- Скажите пожалуйста, когда будет обещанная дорога от улицы Романтикова до Блинова? Или мы опять будем утопать в осенней жиже? — спросила Оксана Пугачева.

Юрия Михайлов поинтересовался, когда начнут сносить ветхие дома на въезде в город.

Андрей Торопов пожаловался на плохую дорогу по Соколовой улице от моста «Саратов — Энгельс» до Радищева.

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ИСТОЧНИК KP.RU