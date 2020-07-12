Саратовца оставили без 47 тыс. рублей при попытке купить гироскутер

12 Июль 2020 2020-07-12T10:24:31+03:00

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В отдел полиции Заводского района Саратова обратился 44-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, его родственник разместил на сайте объявление о продаже гироскутера мужчины за 7 тыс. рублей.

Позвонил неизвестный и сказал, что готов к покупке, только надо продиктовать ему номер банковской карты и коды из смс-сообщений.

После беседы саратовец обнаружил, что его счета списали свыше 47 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU