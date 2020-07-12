Саратовца оставили без 47 тыс. рублей при попытке купить гироскутер
В отдел полиции Заводского района Саратова обратился 44-летний местный житель.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, его родственник разместил на сайте объявление о продаже гироскутера мужчины за 7 тыс. рублей.
Позвонил неизвестный и сказал, что готов к покупке, только надо продиктовать ему номер банковской карты и коды из смс-сообщений.
После беседы саратовец обнаружил, что его счета списали свыше 47 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU