В Саратове девушка выпала из окна пятого этажа
ЧП произошло на улице Панченко
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Вчера, 11 июля, 23-летняя девушка выпала из окна дома №4/5 на улице Панченко в Саратове.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники Облспаса вместе с бригадой «скорой» оказали ей медицинскую помощь.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU