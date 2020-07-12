В Саратове девушка выпала из окна пятого этажа

12 Июль 2020 2020-07-12T10:19:00+03:00

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Вчера, 11 июля, 23-летняя девушка выпала из окна дома №4/5 на улице Панченко в Саратове.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники Облспаса вместе с бригадой «скорой» оказали ей медицинскую помощь.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU