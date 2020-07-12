В Саратовской области выявили еще 92 случая коронавируса

12 Июль 2020 2020-07-12T09:13:07+03:00

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На утро 12 июля в Саратовской области подтверждено еще 92 случая заражения коронавирусом, по данным оперативного штаба.

Большего всего заболевших из Саратова — 43, десять в Энгельсском районе, семь в Балаковском районе, в еще 15 районах шесть и менее случаев.

Основная масса заразившихся старше 60 лет — 26 человек, 23 от 50 до 59 лет, 20 от 30 до 39 лет, 13 от 40 до 49 лет, шестерым от 20 до 29 лет, двум не исполнилось и 14, по одному пациенту в возрастных категориях от 15 до 17 лет и от 18 до 19 лет.

Всего в Саратовской области зафиксировано 7600 заражений, выздоровел 4231 человек, 11 за сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU