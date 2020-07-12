В Саратове на Мясницкой опасно обвис провод

12 Июль 2020 2020-07-12T09:08:01+03:00

Он находится почти на одном уровне с машинами

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Сегодня, 12 июля, Александра Соломатина рассказала в соцсетях об обвисшем проводе на Мясницкой улице.

В доказательство своих слов она разместила в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» видео, на котором отчетливо заметно, что конструкция теперь находится на одном уровне с проезжающими машинами.

- Ночью охотники за цветными металлами починили, наверное, — сыронизировал в комментариях Юрий Унский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/790016" frameborder="0"></iframe> Обвисший провод в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU