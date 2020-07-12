В Саратове на Мясницкой опасно обвис провод
Сегодня, 12 июля, Александра Соломатина рассказала в соцсетях об обвисшем проводе на Мясницкой улице.
В доказательство своих слов она разместила в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» видео, на котором отчетливо заметно, что конструкция теперь находится на одном уровне с проезжающими машинами.
- Ночью охотники за цветными металлами починили, наверное, — сыронизировал в комментариях Юрий Унский.
Обвисший провод в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU