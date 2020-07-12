В Саратовской области ищут шестерых судей
В Саратовской области открыты шесть вакансий на должность судей.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ККС региона.
Требуется судья в Красноармейский городской суд, Заводской районный суд, Ершовский районный суд, Энгельсский районный суд (свободны две должности), мировой судья судебного участка №1 Заводского района, а также заместитель председателя Краснокутского районного суда.
Заявки можно подать до 7 августа по адресу: улица Мичурина 85, второй этаж, комната 214а, телефон 8 (845) 2227-827.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU