В Саратовской области ищут шестерых судей

12 Июль 2020 2020-07-12T08:57:16+03:00

Объявление о вакансиях размещено на сайте ККС

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области открыты шесть вакансий на должность судей.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ККС региона.

Требуется судья в Красноармейский городской суд, Заводской районный суд, Ершовский районный суд, Энгельсский районный суд (свободны две должности), мировой судья судебного участка №1 Заводского района, а также заместитель председателя Краснокутского районного суда.

Заявки можно подать до 7 августа по адресу: улица Мичурина 85, второй этаж, комната 214а, телефон 8 (845) 2227-827.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU