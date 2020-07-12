Волжский район Саратова остался без воды

12 Июль 2020 2020-07-12T08:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 июля, ориентировочно до 20:00 без воды остался Волжский район Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Автомобильной, Братьев Никитиных, Исаева 9, 9а, частных домах там же.

Водоснабжение обещают вернуть как только закончат работы на коммуникациях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU