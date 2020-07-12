Волжский район Саратова остался без воды
Водоснабжение обещают вернуть к 20:00
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Сегодня, 12 июля, ориентировочно до 20:00 без воды остался Волжский район Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Автомобильной, Братьев Никитиных, Исаева 9, 9а, частных домах там же.
Водоснабжение обещают вернуть как только закончат работы на коммуникациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU